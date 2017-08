Wasserspiele am Gaisweiher

Freizeit Flossenbürg

(jub) Für vergnügliche Stunden in der neu gestalteten Bade- und Freizeitanlage am Gaisweiher sorgten die Sparten Kegeln und Badminton des TSV Flossenbürg. Mit 30 Kindern - darunter auch Feriengäste - war die Veranstaltung gut besucht. Peter Sailer und Roman Schell hatten mit vielen Helfern zehn Stationen aufgebaut. Das Programm reichte von Kegelspritzen und "Beach Pistol" über "Schachtel-Zielwurf" bis zum Kricket-Parcours. Großen Spaß machte die Aufgabe "Wassertransport mit Floß", bei der Wasser im Schwamm über den "Kindersee" am Spielplatz transportiert werden musste. Zum Abschluss gab es für alle eine Brotzeit und eine Erinnerungsurkunde. Bild: jub