Politik Flossenbürg

27.11.2017

Während in Berlin die Parteien noch um eine Regierungsbildung ringen, weiß die CSU in Flossenbürg die Zügel fest in der Hand.

Beim politischen Dämmerschoppen ging es um die Entwicklung der Gemeinde. Die vier CSU-Räte um Bürgermeister Thomas Meiler zogen zur Mitte der Wahlperiode eine Zwischenbilanz. Vorsitzende Christina Rosner rief den Gästen die Eckpunkte des CSU-Wahlprogramms zur letzten Kommunalwahl in Gedächtnis, um einen Maßstab für den aktuellen Status zu haben. "Taten statt Worte" und "Zukunft gestalten" hießen die CSU-Slogans der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen 2014 und 2015. "Gern lassen wir uns daran messen", betonte Rosner.Rudi Hauke zeigte auf, wie Bürgermeister Meiler 2015 die prekäre Situation des gemeindeeigenen Kommunalunternehmens KSF gelöst hatte. "Mittlerweile läuft die KSF auf ihren vier Säulen Wasser, Abwasser, Photovoltaik und Gaisweiher in geordneten Bahnen", stellte Hauke fest. Die Bushäuschen im Dorf seien, so Peter Schmidt, 2015 die erste Maßnahme gewesen, die mit Mitteln der Städtebauförderung realisiert worden seien. Es sei der Ausbau des Voglherds gefolgt, 2018 komme die Komplettsanierung der Gemeindewohnungen an der Flosser Straße. "Bis dahin bestand Städtebauförderung seit 2008 nur auf dem Papier", erinnerte Schmidt.Peter Schwanitz hob die Neugestaltung der Camping- und Freizeitanlage am Gaisweiher hervor, Rosner stellte neben zahlreichen Investitionsmaßnahmen in Feuerschutz und Ausstattung der Grundschule besonders die Schaffung eines Kinderkrippenangebots zusammen mit der katholischen Kirchenstiftung in den Mittelpunkt. "Es herrscht Aufbruchstimmung, in Flossenbürg bewegt sich viel", merkte die Vorsitzende abschließend an. Schmidt beantwortete Fragen zur Finanzierung des Maßnahmenbündels.Durch geschickten Einsatz von Höchstfördermitteln, staatlichen Stabilisierungshilfen und den unermüdlichen Einsatz von Bürgermeister Meiler werde für die Jahre 2018 bis 2020 das Investitionsvolumen für Sanierungen, Straßenbau und Infrastruktur auf insgesamt 5,8 Millionen Euro bei einem Eigenanteil von 1,8 Millionen Euro steigen.Der Schuldenabbau soll trotz der immensen Investitionen und der Belastung durch Ausgleichszahlungen an die KSF fortgesetzt werden.