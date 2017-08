Politik Flossenbürg

Vor dem Verfall bewahren Unterlagen für ein weiter nördlich gelegenes Haus reichte das Bauamt Amberg-Sulzbach bei der Kommune ein. Die Behörde leitete für das Flossenbürger DEST-Verwaltungsgebäude (Deutsche Erd- und Steinwerke), auch bekannt als OSTI-Gebäude (Oberpfälzer Steinindustrie), das Denkmalverfahren ein. Dadurch soll dem weiteren Verfall des markanten Hauses, gebaut in den 1940er Jahren, am Rande des Wurmstein-Steinbruchs vorgebeugt werden.



Das große Haus war während der KZ-Zeit und auch noch lange Jahre danach Verwaltungssitz für den Betrieb des Steinbruchs am Wurmstein. In späteren Jahren waren dort einmal eine Gaststätte, ein Kino, ein Getränkemarkt und später auch Wohnungen untergebracht. Seit einigen Jahren steht das Gebäude jedoch leer. (nm)

6,3 Millionen Euro sieht ein Finanz- und Investitionsplan der Kommune Flossenbürg für die Jahre 2018 bis 2022 vor. Unabhängig vom bereits erstellten Haushalt beinhaltet die Liste eine Übersicht möglicher und großer Maßnahmen. Dazu zählt die Sanierung des alten Polizeihauses in der Flosser Straße.

Plattenberg erneuern

Schule gesichert

Der baldige Start der Baumaßnahme spiegelt sich bereits im Etat 2017 wider. Etwa 600 000 Euro fallen heuer sowie 2018 für das Projekt an. Was die Gemeinde im Weiteren bis 2022 plant, wurde am Freitag im Gemeinderat erörtert. Im Mittelpunkt stand die Forderung, eine Finanzierung aus Zuschüssen, Ausbaubeiträgen und eigenen Mitteln zu gewährleisten. Weitere Kredite sollen ab 2018 nicht in Betracht kommen. Priorität hat vielmehr der weitere Schuldenabbau.Dennoch liest sich der von Bürgermeister Thomas Meiler vorgestellte Katalog wie ein überdimensionaler Weihnachts-Wunschzettel. Darauf findet sich zum Beispiel der Straßenbau am Gaisweiher, für den es eine erste, grobe Kostenschätzung gibt. Etwa 2,5 Millionen Euro sind veranschlagt. Der Betrag beinhaltet die Verbindungen nach Flossenbürg in Richtung Plankenhammer und bis zur Abzweigung zum Rumpelbach. Die Regierung der Oberpfalz habe in Gesprächen attraktive Fördersätze in Aussicht gestellt. Ein Eschenbacher Ingenieurbüro für Tiefbautechnik soll in den nächsten Wochen in die Detailplanungen gehen. Innerhalb des Ortes steht der Bereich Plattenberg auf der Wunschliste. Es ist im Städtebauförderungsprogramm das Folgeprojekt nach dem abgeschlossenen Vogelherd-Ausbau.Dabei geht es nicht nur um die Straßen, sondern darüber hinaus auch um Wasser- und Kanalleitungen. Darum kümmert sich das Kommunalunternehmen Kommunalservice Flossenbürg (KSF). Gute Nachrichten gab es für die Schule. Der mittel- bis längerfristige Erhalt scheint gesichert. Allerdings muss laut Meiler auf baulicher Ebene einiges getan werden. Dabei geht es um Barrierefreiheit bis hin zu energetischen Aspekten. Weitere zwei Positionen ergänzen die Liste: die Beleuchtung der Burgruine und eine neue Optik und Funktionsaufteilung für die Fläche vor dem Rathaus.10 700 Euro investierte die katholische Kirchenstiftung in Bauarbeiten im Kindergarten. Konkret ging es nach Absprache mit der Gemeinde und den zuständigen Fachbehörden um ein zusätzliches Angebot. Aufgenommen werden können jetzt Buben und Mädchen bereits im Alter ab einem Jahr. 80 Prozent der angefallenen Kosten, das sind rund 8600 Euro, trägt die Kommune.