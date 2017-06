Politik Flossenbürg

Der Solarpark am Kapellenberg bekommt Verstärkung. Zu der 2010 entstandenen 2,2-Megawatt-Anlage sollen noch weitere 1,5 Megawatt hinzukommen.

Die Entscheidung traf der Verwaltungsrat von "Kommunalservice Flossenbürg" (KSF). Der Gemeinderat bestätigte dies. Das verkündete Bürgermeister Thomas Meiler. Die Entscheidung war hinter verschlossenen Türen bereits einige Tage vor der Sitzung gefallen."Da ging es um Details, die geheim bleiben müssen. Veröffentlicht werden darf und muss aber das Ja des Gemeinderats. Das Gremium erhob keine Einwände gegen die KSF-Investition", erklärte der Rathauschef. Das genaue Volumen der Investition lässt sich noch nicht bestimmen. Voraussichtlich wird es bei einer Million Euro liegen.Ob überhaupt gebaut werden kann, ist allerdings offen. KSF stellt sich derzeit einem Ausschreibungswettbewerb, der unverzichtbar ist. Falls er positiv ausgeht, sollen die Kollektoren unmittelbar südlich neben dem bestehenden Solarpark zu stehen kommen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Nötig ist es, für einen Bereich von sieben Hektar den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Alexander Högen verwies auf das westlich angrenzende künftige Wohngebiet am Kapellenberg: "Es sollte ein Abstand eingehalten werden, um die Attraktivität zu erhalten. Verwirklichen lässt sich das, wenn der Solarpark von Osten her entsteht." Das und vieles mehr wird Thema der Verfahren zum Flächennutzungs- und zum Bebauungsplan sein. Das Gremium sprach sich bei nur einer Gegenstimme dafür aus. Baurechtliche Vorgaben spielten auch bei der weiteren Sitzung am Freitag eine Rolle. Eine neue Rechtsnorm im Baugesetzbuch ermöglicht es, für Flächen im Außenbereich deutlich leichter als bisher einen Bebauungsplan aufzustellen. Bürgermeister Meiler wertete das im Gemeinderat als nützliche Vorgabe: "Keine Frage, in Flossenbürg gibt es innerorts einige freie Parzellen. Die stünden an erster Stelle. Einen Zugriff darauf haben wir aber nicht." In Betracht kommende andere Flächen nimmt der Bauausschuss demnächst unter die Lupe.Unverändert bleibt mit 25 Euro pro Monat und Kind der Beitrag für die Mittagsbetreuung in der Schule. Angemeldet wurden für das kommende Schuljahr 20 Buben und Mädchen. Damit fehlen vier Schüler für eine zweite Gruppe. Das wiederum bedeutet rund 3300 Euro weniger Zuschuss. Eine Erhöhung des Elternbeitrags stand nicht zur Debatte. Die Gemeinde will so zeigen, welch hohen Stellenwert die Mittagsbetreuung und die Schule innehaben.