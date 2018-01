Politik Flossenbürg

25.01.2018

Im Mai 2017 hat Stefan Krapf eine Petition im Landtag eingereicht. Sein Ziel: Die Arbeiten im Steinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg sollen sofort beendet werden. Der Steinbruch könnte Teil der bereits vorhandenen Bodendenkmalfläche werden. Am Mittwoch sollte der Wissenschaftsausschuss des Landtags darüber entscheiden. Doch vor Sitzungsbeginn wurde dieser Tagesordnungspunkt gestrichen, berichtet Krapf.

Auf dem Gelände mussten zwischen 1938 und 1945 mindestens 30 000 KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben Firmen den Steinbruch weiter. Aktuell hat der Freistaat, dem das Gelände gehört, den Steinbruch an ein privates Granitwerk verpachtet. Der Vertrag läuft Ende 2024 aus. Auch Krapfs Vater war dort in den 1990er Jahren beschäftigt.Am Mittwoch wollte Petent Krapf an der Sitzung des Wissenschaftsausschusses in München teilnehmen. Kurz vor Beginn seien die Landtagsabgeordneten Verena Osgyan (Grüne) und Gerhard Hopp (CSU) auf ihn zugekommen, sagt Krapf. Sie besprachen, dass der Tagesordnungspunkt zum Umgang mit dem Steinbruch vertagt werde. Andernfalls wäre Krapfs Petition abgelehnt worden, hätten die Politiker befürchtet.Der Flossenbürger stimmte zu, berichtet er. Nun wolle sich das Landesamt für Denkmalpflege die Situation vor Ort ansehen. Die Termine kennt Krapf nicht. Denn auch das Landesamt für Denkmalpflege übt Kritik am Betrieb des Steinbruchs, berichtet Ludwig Unger, Sprecher des Kultusministeriums. Die Firma lade Schutt an der Häftlingstreppe ab und beschädige sie dabei. Die Treppe erinnert an die Zwangsarbeiter, die darüber in den Steinbruch gelangten.Der Ausschuss wolle seine Entscheidung voraussichtlich im März treffen, kündigt Unger an. Die Stiftung Bayerischer Gedenkstätten erarbeite mit dem Kultusministerium ein Konzept zur Einbindung des Geländes in die Gedenkstättenarbeit. Krapf hatte jahrelang das Gefühl, "dass die Behörden nichts tun". "Nun habe ich einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich etwas tut."