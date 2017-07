Sport Flossenbürg

04.07.2017

5

0 04.07.2017

Ein Jahr machte die Sparte Ski des TSV Flossenbürg mit dem Burglauf Pause, am Freitag (7. Juli) geht es weiter. Im Rahmen des Oberpfälzer Volkslauf-Cups (OVL-Cup) treten Sportler aus nah und fern den Rundkurs am Fuß der ehemaligen Hohenstaufenfeste an. Erwartet werden mehrere Hundert Läufer in allen Altersgruppen. Die Länge der anspruchsvollen, aber fairen Strecke reicht ab 17.30 Uhr von 500 Metern bei den Bambinis bis hin zu 7,4 Kilometern.

Anmeldungen sind bis Donnerstag telefonisch (09603/914110) oder auch per E-Mail unter protokoll@tsv-flossenbuerg.de möglich. Nachmeldungen am Sportheim werden gegen Nachgebühr bis eine Stunde vor Rennbeginn akzeptiert.Aufgrund der überwältigenden Resonanz in der Vergangenheit rechnen die Veranstalter auf dem Sportgelände hinter der Burg mit einer hohen Teilnehmerzahl. Die Siegerehrungen finden im Anschluss an den jeweiligen Lauf statt. Eine Abweichung gibt es bei den Kindern. An sie werden Urkunden und Trophäen nach dem Start der Herren um 18.45 Uhr, ausgegeben.