Sport Flossenbürg

17.10.2017

Hirschau. Er ist mehrmaliger Weltmeister und Olympiasieger. Fünfmal in Folge hat er den Gesamtweltcup in der nordischen Kombination gewonnen. Seit einigen Jahren hat Eric Frenzel seinen Lebensmittelpunkt in der Oberpfalz, genauer gesagt im Flossenbürger Ortsteil St. Ötzen. Anlässlich der Neueröffnung des Sportfachgeschäfts "Meister Nordic Sport" kam der weltbeste Kombinierer nach Hirschau. Bei diesem Termin gab er unserer Zeitung wenige Wochen vor dem Weltcup-Saisonstart ein Interview.

Solange ich Spaß daran habe und die Familie mir so den Rücken stärkt, werde ich das auf jeden Fall noch weiter machen. Eric Frenzel über den Zeitpunkt eines möglichen Karriereendes

Eric Frenzel: Vielen Dank. Es ist ja unser drittes Kind, von dem her läuft das Ganze schon recht routiniert. Die Kleine hat sich gut eingelebt und spielt da gut mit. So konnte ich mich uneingeschränkt auf die Saison vorbereiten.Die Sommerwettkämpfe spielen in unserer Saisonplanung keine große Rolle. Wir absolvieren diese aus dem Training heraus. Gerade beim Springen kommt die Form in den Wettkämpfen. Ich bin gesund durch den Sommer gekommen und konnte die vom Trainerteam geforderten Trainingsumfänge gut umsetzen. Insgesamt sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ich bin auf dem richtigen Weg und hoffe nun, dass ich den Einstieg in den Winter finde.Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir respektieren, wenn der andere gewinnt, und gratulieren einander auch. Die Leistungsdichte in der deutschen Mannschaft ist insgesamt sehr hoch. Oft entscheiden Kleinigkeiten, wer an einem Tag die Nase vorne hat.Ja, kann man schon so sagen. Wir ziehen Vorteile aus der großen Leistungsdichte im Team. An Tagen, an denen es mal schwer geht, hat man immer jemanden, an dem man sich orientieren kann.Da habe ich eigentlich keine konkreten Vorstellungen. Solange ich Spaß daran habe und die Familie mir so den Rücken stärkt, werde ich das auf jeden Fall noch weiter machen. Jetzt sind erst mal die Olympischen Spiele in Pyeongchang, 2019 dann die Weltmeisterschaft in Seefeld. 2021 würde ich gerne auch noch bei der Heim-WM in Oberstdorf starten - wenn meine Leistung da noch reicht, um vorne mitzulaufen.Nein, sicherlich kennt man diese Rekorde. Aber so etwas lässt sich nicht planen. Meine Saisonplanung zielt auf Südkorea. Dem ordnet man alles unter. Gegebenenfalls lässt man auch mal ein Weltcup-Wochenende aus. Olympia ist mein großes Highlight, da möchte ich Medaillen gewinnen.Nein! Erstens ist das ein anderes Land. In Südkorea gibt es keinen Diktator und mit den USA hat das auch nichts zu tun. Das sind meine dritten Olympischen Spiele und im Vorfeld gab es jedes Mal diese Diskussionen. Das war in Sotschi so, aber auch in Vancouver.Dort waren die Sicherheitsbestimmungen sehr hoch. Es gab Proteste und Terrorwarnungen im Vorfeld. Da spielten die Anschläge von 2001 immer noch eine große Rolle. Als Sportler gehe ich davon aus, dass bei den Spielen alles für unsere Sicherheit getan wird.Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, die Strecken hier in Hirschau im Winter auszuprobieren. Aber sicherlich ergibt sich das noch.Ich bin mittlerweile sehr verwurzelt in Flossenbürg. Meine Frau ist im dortigen Skiclub sehr engagiert. Sie ist Übungsleiterin und betreut einige Gruppen. Wenn meine Kinder nach meinem Karriereende noch im Langlauf unterwegs sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, mich auch entsprechend einzubringen.