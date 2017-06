Vermischtes Flossenbürg

Altglashütte/Flossenbürg. So richtig nach Abkühlung hören sich 26 Grad nicht an. Bei der aktuellen Hitzeperiode oder auch in kühlen Abendstunden ist das aber genau die richtige und durchaus angenehme Wassertemperatur. Im Freibad Altglashütte ist Schwimmmeister Siegfried Walter beeindruckt von der Zahl der Gäste. "Sie fühlen sich bei uns wohl. Aber heizen müssen wir für die Gäste nicht. Das erledigen die Sonnenkollektoren." Ein erfrischendes Sommer-Erlebnis bietet sich auch in Flossenbürg im Gaisweiher. Durch die laufenden Sanierungsmaßnahmen gibt es zwar Beeinträchtigungen, aber der Zugang zum See ist an der Wasserwachthütte möglich. Bild: nm