Vermischtes Flossenbürg

13.12.2017

1

0 13.12.2017

Draußen wirbeln am Samstag und am Sonntag die Schneeflocken, drinnen wird es den Gästen warm ums Herz. Der Advent im Flossenbürger Rathaus lockt etliche Interessenten an. Der Endspurt steht am kommenden Wochenende bevor.

Krippen anschauen, darauf freuten sich kleine und große Besucher, die unbeeindruckt von Kälte und Schnee zum Rathaus stapften. Ihnen wurde an den beiden Nachmittagen noch viel mehr geboten. Ums leibliche Wohl kümmerten sich der Burschenverein und der TSV, um Waren der Eine-Welt-Laden, gemeinsam aufgebaut vom Katholischen und Evangelischen Frauenbund.Musikalische Köstlichkeiten steuerten die "Blaskapell'n Flossenbürg" und die "Peerie Folk Session" bei. Unterhaltsam geht es auch am Samstag, 16. Dezember, weiter. Von 17 bis 18 Uhr tritt der Jugendchor "Shalom" vor das Publikum. Die Junge Union verköstigt die Zuhörer. Von 14 bis 18 Uhr ist die Krippenschau geöffnet. Sonntag, 17. Dezember, steht dann ganz im Zeichen der Schule. Der Elternbeirat betreut die Verkaufsstände, die Kinder treten um 17 Uhr mit Liedern und einem Hirtenspiel auf. Musikalische Verstärkung gibt es für die Schüler schon vorab. Von 16.15 bis 17 Uhr stimmt der Männergesangverein passende Weisen an.