Vermischtes Flossenbürg

06.12.2017

6

0 06.12.2017

Gleich mehrere Gründe zur Freude hatte die Arbeiterwohlfahrt am vergangenen Sonntag. Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde der Ortsverein Flossenbürg gegründet. Bei einer Jahresabschlussfeier feierten die Mitglieder dieses Jubiläum gleich mit.

Elfriede Stich, Vorsitzende des Ortsverbands, nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des AWO Flossenbürg. "Am 3. Dezember 1957 war die Gründerversammlung im Gasthaus Osti in Flossenbürg, mit der alles begann." Nach 10 Jahren, in denen der Ortsverein Floß den Ort Flossenbürg mit organisierte, sollten die Flossenbürger eigenständig werden. Rudolf Bannert war der erste Vorsitzende. Stich engagiert sich seit 44 Jahren bei der AWO. "Die ehrenamtlichen Helfer sind das Kapital und das Fundament der Arbeiterwohlfahrt", betonte die Vorsitzende. Kreisvorsitzende Karin Gesierich überreichte dem Ortsverein ein Geldgeschenk und Stich ein Geschenk für ihre Vereinstreue. Jedes Jahr spendet die AWO an unterschiedliche Menschen. Dieses Jahr durften die Helfer vor Ort den Umschlag entgegennehmen, um ihr Einsatzfahrzeug zu finanzieren.