Vermischtes Flossenbürg

11.12.2017

Der Fotoklub schaut nach vorn: Im Jahr 2018 jährt sich die Gründung des Vereins zum 45. Mal. Auch wenn es nicht das große Jubiläum ist, vergessen wollen die Hobbyfotografen es dennoch nicht. Sie steuerten im Vorfeld des Jubiläumsjahres eine Ausstellung zum "Advent im Rathaus" bei. Mehr als 30 großformatige Bilder sind im Treppenhaus zu finden.

Überschrieben sind die Aufnahmen mit dem Thema "Winter". Der Bogen spannt sich von überzuckerten Landschaften bis hin zu Ortsansichten. Die Bilder ergänzen Weihnachtspostkarten und Krippen. Zu bewundern ist das erneut am dritten Adventswochenende. Auch während der kommenden Monate will der Fotoklub den halbrunden Geburtstag feiern. Zunächst steht die Auszeichnung der Vereinsmeister an. Sie findet mit der Jahresabschlussfeier am Donnerstag, 14. Dezember, um 20 Uhr in "Murphys Pilsstube" statt.