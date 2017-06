Vermischtes Flossenbürg

13.06.2017

13.06.2017

Das Aschenputtel-Ambiente ist Vergangenheit. Im Verlauf von eineinhalb Jahren verwandelte sich die Vogelherd-Siedlung in ein Wohlfühl-Areal. Bis auf Kleinigkeiten ist die umfangreiche Baumaßnahme jetzt abgeschlossen.

Auf 2,2 Millionen Euro war das von der Städtebausanierung geförderte Projekt veranschlagt. Enthalten sind darin 900 000 Euro für Kanal- und Wasserleitungen. Was genau endgültig unterm Strich herauskommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Nach Abschluss der ausstehenden Restarbeiten und einiger Nachbesserungen stehen die Schlussrechnungen an. Deren Höhe ist unter anderem wichtig für die Straßenausbaubeiträge sowie für die Ergänzungsbeiträge zu Kanal und Wasser. Ein Großteil davon wurde bereits schon 2016 in Form von Vorausleistungen verlangt.Das ausgedehnte Gebiet im Norden der Grenzgemeinde, es reicht 290 Meter von Ost nach West und 250 Meter von Nord nach Süd, bekam ein völlig neues Gesicht. Eine wichtige Rolle, um bei der Städtebauförderung berücksichtigt zu werden, spielte die KZ-Gedenkstätte. Die Kommune verwies in ihrem Antrag auf das Auseinandertriften der zwei unmittelbar aneinandergrenzenden Gebiete. Der Qualitätsstandard dürfe sich keinesfalls zu weit voneinander entfernen. So etwas würden weder die einheimische Bevölkerung noch die auswärtigen Besucher akzeptieren.Das Anliegen verhallte nicht ungehört, und die Regierung der Oberpfalz sagte Fördermittel zu. Eingesetzt werden die für Leistungen, die über den sogenannten Normalausbau hinausreichen. Wie viel das genau ist, auch dafür sind die Schlussrechnungen nötig.Lärm, Schmutz und Behinderungen: Die Anwohner mussten seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres mit teilweise extremen Handicaps leben. Die Dimension des Vorhabens legte gleichzeitig auch für die Waldmünchner Firma Wagner und für die Gemeinde die Messlatte hoch. Ein wichtiger Termin steht noch aus. Der Abschluss soll demnächst zünftig gefeiert werden.