Flossenbürg

11.12.2017

11.12.2017

Auf eine Reise in die Vergangenheit ließen sich in der katholischen Pankratiuskirche 100 Zuhörer mitnehmen. Der Abend mit dem Neustädter Veeh-Harfen-Orchester war überschrieben mit "A Weihnacht, wie's früher war".

Das Motto rückte am Donnerstag zum Auftakt Pfarrer Georg Gierl in den Blickpunkt: "Alles wird immer hektischer und stressiger. Von einer ruhigen und besinnlichen Adventszeit kann oft nicht mehr die Rede sein. Stattdessen ist Hetzen von Termin zu Termin angesagt." Der Geistliche forderte auf, das Geschenk des Abends anzunehmen: "Wir bekommen eine Stunde mit Erinnerungen an frühere Zeiten."Wahr machten das die 35 Hobbykünstler mit ihren Veeh-Harfen. Unter der Leitung von Kornelia Kraus brachten die Musiker einen Korb gefüllt mit besinnlich stimmenden Melodien mit in das Gotteshaus. Sie hatten dafür lange geprobt und überzeugten mit Klängen, die zu Herzen gingen. Das reichte vom Gruß an die Gottesmutter über "Es wird scho glei dumpa" bis hin zum Weihnachtsjodler. Bei einigen Liedern durften die Zuhörer mitsingen, bei anderen übernahm Mirijam Denz die vokale Begleitung. Die Sopranistin schaffte es, die Gäste mit ihrer Stimme in ihren Bann zu ziehen. Sie erzählte von der "Weihnacht, wie's früher war". Einen weiteren Glanzpunkt setzte Dieter Franik. Seine Geschichten sorgten für Kindheitserinnerungen.