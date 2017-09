Vermischtes Flossenbürg

Vor 25 Jahren ging es los. Damals ergriff Franz Völkl zusammen mit einigen Musikerkollegen die Initiative, um die "Blaskapell'n Flossenbürg" aus der Taufe zu heben. Der erste offizielle Auftritt war am Landkirchweihsonntag des Jahres 1992. Damals gestalteten die Musikanten aus der Grenzgemeinde den Frühschoppen in der Georgenberger Gaststätte "Zum Ritter St. Georg". Am Nachmittag spielten sie - dann allerdings schon etwas "angeschlagen" - bei der Installation von Pfarrer Alfons Kaufmann auf. Seitdem folgten ungezählte und erfolgreiche Termine, wie hier am Mittelpunkt Mitteleuropas in Hildweinsreuth. Erneut zur Landkirchweih und erneut "Zum Ritter" zieht es die 13 Künstler am Freitag, 15. Oktober. Von 10 bis 17 Uhr ist dort Blasmusik angesagt. Bild: nm