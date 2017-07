Vermischtes Flossenbürg

28.07.2017

12

0 28.07.201712

Die höchste Ehrung, die ein CSU-Ortsverband vergeben kann, ist die Ehrenraute in Bronze. Diese Auszeichnung wurde Albert Werner auf Beschluss des Vorstands verliehen. Die Verantwortlichen begründeten die Entscheidung durch "sein vorbildliches Engagement und seine großen ehrenamtlichen Verdienste" für die CSU.

65 Jahre bei der CSU

Dank und Geschenke

Eine Abordnung der CSU Flossenbürg mit Ortsvorsitzender Christina Rosner überreichte die besondere Auszeichnung. Werner ist mit 65 Jahren Treue zur CSU das "dienstälteste" Mitglied. Seit 1. Januar 1952 ist der Flossenbürger aktiv. Im Vorstand wirkte er als erster und zweiter Vorsitzender sowie als Schriftführer. 2001 wurde Albert Werner zum Ehrenmitglied ernannt. Große Verdienste erwarb sich der Jubilar auch in der CSA - er leitete den Verband 30 Jahre lang als Kreisvorsitzender und ist ebenfalls Ehrenvorsitzender.Daneben war Albert Werner von 1978 bis 1984 und von 1990 bis 1996 für die CSU im Kreisrat Neustadt/WN vertreten. "Damit aber noch nicht genug", betonte Christina Rosner in ihrer Laudatio. Bis 2011 engagierte sich der Jubilar als Vorsitzender der Senioren-Union für die Partei und stand dem Ortsverband, solange es sein Gesundheitszustand zuließ, bei zahlreichen Veranstaltungen mit Rat und Tat zur Seite .Zusammen mit Franz Rosner und Bürgermeister Thomas Meiler bedankte sich Christina Rosner für die Treue zur CSU und das große Engagement. Der Dank der Partei ging ebenso an Ehefrau Christa. "Ohne Ihr Verständnis wäre ein derartiger ehrenamtlicher Einsatz nicht möglich gewesen."Neben den Urkunden und der Ehrenraute in Bronze überreichten sie Werner und seiner Ehefrau einen Geschenkkorb.