Vermischtes Flossenbürg

11.06.2017

Ein Mädchen im Hause Frenzel

Flossenbürg. (nm) Es gab einen guten und erfreulichen Grund, warum Eric Frenzel entgegen der Ankündigung nicht beim "Tag der Bundeswehr" in Weiden dabei sein konnte. Der Nordische Kombinierer hatte sich in der Nacht zum Samstag mit Ehefrau Laura vom Flossenbürger Ortsteil St. Ötzen auf den Weg ins Tirschenreuther Krankenhaus gemacht. Zwei Tage zu früh kam dort am Samstag um 8.30 Uhr Tochter Emma auf die Welt."Tochter, Mutter und Vater sind wohlauf", berichtete am Sonntagmittag Schwiegermutter Petra Schwanitz . "Eric ist bereits wieder im Krankenhaus. Wann er Laura und Emma Heim nach St. Ötzen bringen kann, steht noch nicht fest. Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern." Darauf freuen sich im Übrigen auch die beiden Söhne Philipp und Leopold . Die Zeit im Familienkreis genießen, dafür bleibt dem erfolgreichen Spitzenathleten wenig Zeit. Bereits am kommenden Sonntag steht ein Termin in Norwegen an.