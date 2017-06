Vermischtes Flossenbürg

20.06.2017

Die kleine Emma ließ sich vom Auflauf an ihrer Wiege nicht beeindrucken. Am Samstagmorgen schlief die eine Woche alte Tochter von Laura und Eric Frenzel tief und fest weiter. Auch Bruder Philipp ließ die Bettdecke noch nicht los. Ganz im Gegensatz zu Leopold (rechts). Der Einjährige stellte seine Schwester stolz vor. Übrigens auch der Familie von Eric Frenzel, die aus Geyer angereist war. Seitens der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Thomas Meiler (links) im Flossenbürger Ortsteil St. Ötzen zum Nachwuchs. Lange konnte der erfolgreiche Nordische Kombinierer die Familienidylle aber nicht genießen. Bereits am Sonntag ging es für ihn für eine Woche nach Norwegen: "Leider, aber das Training mit der Mannschaft ist unverzichtbar. Immerhin steht eine Olympiasaison bevor." Bild: Neumann