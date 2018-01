Vermischtes Flossenbürg

"Normal ist das nicht" - dieses Lob ist bei der Versammlung der Feuerwehr immer wieder zu hören. Landrat Andreas Meier würdigt im Theresienheim das Engagement langjähriger und verdienter Mitglieder.

Ehrungen "Vergessen wir nicht die Mitglieder", forderte Vorsitzender Ulrich Krapf auf. Mit Stellvertreter Gerhard Windschügl holte er zunächst Werner Richter und Eduard Wolfinger nach vorne. Sie halten der Feuerwehr seit 25 Jahren die Treue. 40 Jahre ist Gerhard Wünsche dabei. Edmund Meiler und Hans Roderer blicken auf sechs Jahrzehnte zurück. Heinrich Windschügl stieß vor 65 Jahren dazu. (nm)

Nicht nur die Feuerwehr, der gesamte Ort dürfe auf Männer stolz sein, die sich seit vier Jahrzehnten beziehungsweise einem Viertel Jahrhundert in den Dienst der Allgemeinheit stellen: "Dabei werden die Anforderungen höher und der Zeitaufwand größer. Die staatlichen Auszeichnungen können das nicht aufwiegen. Es sind nur Symbole, wie sehr wir euren Einsatz schätzen."Den Glückwünschen des Landkreis-Feuerwehrchefs schlossen sich Kreisbrandrat Richard Meier, Kreisbrandmeister Alfons Huber, Bürgermeister Thomas Meiler, Kommandant Manfred Sladky und dessen Stellvertreter Walter Fischer an. Zur Sprache kam dabei der hohe Aktivitätsgrad in der Grenzgemeinde. Meier sparte nicht mit Komplimenten: "Egal ob Feuerwehr oder Helfer vor Ort, die Hilfe für den Mitmenschen zählt bei euch viel und ist als vorbildlich einzustufen."