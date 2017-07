Vermischtes Flossenbürg

02.07.2017

Da staunen die Besucher. Ihnen beschert die Feuerwehr Flossenbürg einen Samstagnachmittag voller Überraschungen, denn sie feiert am Wochenende 140-jähriges Bestehen. Dabei dürfen die Gäste auch über die Schultern der Brandschützer blicken.

Angesagt waren eine groß angelegte Einsatzübung und die Aktion "Kinder spielen Feuerwehr". Einige Hundert Zuschauer kamen zum Ortsplatz, um mitzuerleben, was passiert, wenn sich ein Radlader und ein Auto ein Kräftemessen liefern.Der Pkw und sein Fahrer zogen den Kürzeren. Die anrückenden Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um den schwer verletzten Mann zu versorgen und ihn aus dem Wrack zu holen. Ein Kompliment verdiente sich Jürgen Göppel. Der Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle erläuterte sehr verständlich das Geschehen.Helfer vor Ort, Sanitäter und Notarzt des BRK, die örtliche Feuerwehr und die Kameraden aus dem Nachbarort Floß rückten an. Mit Spreizer und Rettungsschere befreiten sie das Opfer. Göppels Kommentar dazu: "Die Einsatzdauer mag ihnen wie eine kleine Ewigkeit vorkommen, dahinter steckt aber die Notwendigkeit, Verletzungen nicht noch durch die Arbeit zu verschlimmern."Eindrucksvoll fiel der Versuch aus, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen. Schon eine geringe Menge Flüssigkeit führte zu einer riesigen Stichflamme. Und dann hatte die Bergwacht ihren spektakulären Auftritt. Die Männer und Frauen stellten einen Rettungseinsatz mit einem Hubschrauber vor. Ein Helikopter stand zwar nicht zur Verfügung, die Aufgabe übernahmen die Feuerwehrler aus Neustadt/WN. Mit der Drehleiter hievten sie Retter und Verunglückten in luftige Höhen. Ergänzt wurde das mit Abseilübungen.Nicht nach unten, sondern senkrecht nach oben ging es für die Kinder an der Kletterwand. Mitgebracht und aufgebaut hatte den Kraxeltest ebenfalls die Bergwacht. Viel zu tun gab es für die gastgebende Wehr, vor allem für die Jugend, mit dem Spielprogramm für die Buben und Mädchen. Das reichte vom Dosenspritzen über das Tragen eines Verletzten bis hin zur Rundtour durch den Ort mit dem Feuerwehrauto. Von den Regenschauern ließ sich an dem Nachmittag niemand beeindrucken. Der Vorsitzende der Wehr, Ulrich Krapf, Kommandant Manfred Sladky und Vertreter Walter Fischer hatten mit ihrer Helferschar für eine trockene Unterkunft gesorgt.Im Festzelt am Ortsplatz ließen sich die Gäste auch Kaffee und Kuchen schmecken. Weitere kulinarische Köstlichkeiten entstanden gleich nebenan in einem alten Steinbackofen. Eine Truppe schürte dort ein, kümmerte sich um Brot oder Flammkuchen.Musikalisches, verbunden mit viel guter Laune, stand am Abend auf dem Programm. Die Band "Die Z's" brachte volkstümliche Melodien, Schlager, immer wieder gerne gehörte Evergreens und Stimmungslieder beim Weinfest zu Gehör.