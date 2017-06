Vermischtes Flossenbürg

21.06.2017

Seit Samstag sind Eva Vogl und Alexander Klettner unter der Haube. Mittags hatte das Paar einen Termin bei Bürgermeister Thomas Meiler im Rathaus.

Bei der standesamtlichen Trauung wünschte das Gemeindeoberhaupt den beiden Flossenbürgern eine glückliche gemeinsame Zukunft. Eine Überraschung gab es anschließend vor der Rathaustür. Dort warteten die Arbeitskollegen des Bauhofleiters. Mitgebracht hatten sie neben den Gratulationen den fein säuberlich geputzten und festlich geschmückten Unimog. Von der Grenzgemeinde aus ging es nach Oberviechtach. Dort wartete bereits Pfarrer Alfons Kaufmann zur Brautmesse.Das junge Paar kennt den Geistlichen noch gut von dessen früheren Tätigkeit in Flossenbürg.Mit Arbeit haben der Beschäftigte bei der Kommune und die Ärztin am Amberger Klinikum St. Marien derzeit nichts am Hut. Erst geht es einmal in die Flitterwochen. Ziel ist Mauritius.