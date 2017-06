Vermischtes Flossenbürg

Es war als Angebot für Kinder gedacht, allerdings hatten auch die Erwachsenen ihre Freude daran. Der Kirchenführer "Entdecke unsere Kirche!" wurde offiziell vorgestellt. Fünf Frauen arbeiteten an dem Werk. "Bei der Idee für das Buch standen die Buben und Mädchen im Vordergrund", blickte Pfarrer Georg Gierl zurück: "Dabei stellte sich aber schnell heraus, dass beim Durchblättern das Alter keine Rolle spielt." Renate Kriegelstein, Annemarie Plödt, Christina Rosner, Eveline Rosner-Kick und Jasmin Schmidt rückten die Pankratiuskirche für Jung und Alt ins rechte Licht.

Anlass für den Kirchenführer war der 100. Jahrestag der Grundsteinlegung. Am 13. Juni 1915 startete der Kirchenbau offiziell. Die äußeren Umstände durch den Ersten Weltkrieg machten es nicht leicht, die Granitmauern nach oben zu ziehen. Auf 40 Seiten stellen die fiktiven Figuren Basti und Anna den Lesern das Gotteshaus vor. Sie spannen den Bogen von den Heiligenfiguren über den Altar, die Orgel bis hin zum Turm. Mit kurzen Texten sowie Fotos und Zeichnungen erzählen Basti und Anna unter anderem auch vom Segelschiff, das sich an der Decke befindet: "Das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. So wie der Wind ein Schiff antreibt, treibt der Heilige Geist die Kirche an." Es geht aber nicht nur um Informationen. Verbunden sind zahlreiche Seiten mit Rätseln und Aufgaben. Wer sich darauf einlässt, wird vor Ort nachschauen, Zusammenhänge durchdenken oder die Buntstifte in die Hand nehmen. Zum "Härtetest" trat die dritte und vierte Klasse an.Die Kinder statteten dem Granitbau in der Ortsmitte während ihres Religionsunterrichts einen Besuch ab und nahmen den Kirchenführer unter die Lupe. Das Druckwerk gab es als Geschenk. Verbunden war die Visite mit einer weiteren Überraschung. Der Pfarrer nahm die Schüler dorthin mit, wo sonst nur wenige Menschen hinkommen. Die Buben und Mädchen durften sich in der Sakristei umsehen, die Orgel bewundern und s den Turm hinaufsteigen.Der Kirchenführer liegt hinten im Gotteshaus, in der Nähe der Marienkapelle, zum Mitnehmen auf. Gierl und die Autorinnen wünschen sich, dass von dem Angebot reichlich Gebrauch gemacht wird: "Noch dazu ist das ein Geschenk. Es kostet nichts."