Vermischtes Flossenbürg

23.02.2018

112

Der Mann hat eben Biss: Eric Frenzel kommt mit drei Olympia-Medaillen im Gepäck am Dienstagabend von Pyeongchang zurück in seine Heimat Flossenbürg. Was er nicht mitbringt, ist ein Teil seines rechten Frontzahns.

Den soll er nach dem Dreifacherfolg in der Nordischen Kombination bei der Feier im Deutschen Haus verloren haben, als er aus einer Champagner-Flasche getrunken hat. „Das werden wir am Dienstag um 18 Uhr live begutachten“, verspricht Flossenbürgs Bürgermeister Thomas Meiler mit Blick auf den großen Empfang für den Olympiasieger in seiner Gemeinde. Noch aber gebe es dafür viel zu tun. Die Einladungen seien verschickt, die Bratwürste bestellt, die örtlichen Vereine machen mit. „Wir freuen uns auf Eric und werden ihn richtig hochleben lassen – vorausgesetzt er kommt pünktlich.“