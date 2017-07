Vermischtes Flossenbürg

Im und um das Rathaus war am Sonntagnachmittag einiges geboten. Das Team der Bücherei lud zum Fest. "Wir wollten das Fest veranstalten, um unsere 40 neuen Bücher vorzustellen, uns bei unseren treuen Lesern zu bedanken und vielleicht auch den ein oder anderen neuen Leser zu gewinnen", sagte Diana Bock, die Leiterin der Gemeindebücherei.

Während sich die Kinder in der Hüpfburg austobten, beim Kinderschminken in Schmetterlinge und Tiger verwandeln ließen oder am Glücksrad auf einen Gewinn hofften, ließen die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken und Schmankerln vom Grill das Wochenende ausklingen.Wer wollte, konnte bei angenehmer Atmosphäre durch die Bücherregale stöbern, die nun nicht mehr nur Bücher, sondern auch Hörbücher, Tiptois, Zeitschriften und DVDs beinhalten. Der Bücherflohmarkt bot die Möglichkeit, sich das eine oder andere Buch für einen kleinen Preis zu ergattern und somit das Budget der Gemeindebücherei für neue Medien etwas aufzubessern. Bock und ihr Team, bestehend aus Pamela Wünsche und Heike Wolf, möchten die Bücherei für die Bürger noch attraktiver machen und baten hierfür beim Fest um die Meinung der Leser.Im Zuge der Veranstaltung dankte Bock besonders Ulrike Scherer, die nach 15 Jahren im Dienst der Gemeindebücherei in den Ruhestand ging, aber dennoch weiterhin als Beraterin zur Verfügung steht. Ebenso verwies die Leiterin auf die Ferienaktion "Sommerferien-Leseclub", der in Zusammenarbeit mit der Marktbücherei Floß veranstaltet wird und sich an Schüler aller Schulklassen richtet. Weitere Informationen dazu gibt es in der Gemeindebücherei. Für Leser und die, die es werden möchten, öffnet die Gemeindebücherei jeden Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr ihre Pforten.