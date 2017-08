Vermischtes Flossenbürg

07.08.2017

Mariä Himmelfahrt sei Dank, verlängert sich das Flossenbürger Kirchweih-Wochenende heuer bis zum Dienstag. Entscheidend fürs Fest ist aber der 10. August.

Das Programm Freitag, 11. August, 15 Uhr, Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften. 20.30 Uhr "Boarisch Rocken" mit "Rotzlöffl". Samstag, 12. August, 19 Uhr "Hülft Nix", 21 Uhr "Classic Rock" mit "Wyatt Earp". Sonntag, 13. August, 9 Uhr, Festgottesdienste, 9.30 Uhr Frühschoppen. 10 Uhr Tombola der TSV-Fußballer und Auftritt der Blaskapell'n Flossenbürg. Danach Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. 14 Uhr Musik zum Nachmittag mit "D'Goashaxn" und Barbetrieb. Montag, 14. August, 10 Uhr, Frühschoppen, dann Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Musik mit den "Hulzstoussboum". 19 Uhr Kirwa-Finale mit "DJ FD". Dienstag, 15. August, 19 Uhr, Preisschafkopf. (nm)

Es ist der Namenstag des heiligen Laurentius. Die Kirwa findet immer am Sonntag nach dem Datum statt. Ist der 10. August selbst ein Sonntag, dann eine Woche später. Einmal sollen sich die Flossenbürger nicht an die strengen Regeln gehalten haben, schon habe sich Ungemach in Form eines Unwetters eingestellt. So erzählt man sich. Aber so weit soll es heuer nicht kommen. Den Ton geben Musik, gute Laune, Unterhaltung und Gastfreundschaft an. Gefeiert wird vom Freitag bis Dienstag, 11. bis 15. August, am Festplatz und im Festzelt an der Silberhüttenstraße. Wegen des Feiertags Mariä Himmelfahrt gibt es ausnahmsweise einen Tag Zuschlag.Der Startschuss fällt am Freitag um 20.30 Uhr. Die "Rotzlöffl" rocken auf der Bühne. Einen Tag später übernimmt "Wyatt Earp". Die Flossenbürger Kult-Band spielt Klassik-Rock. Unmittelbar zuvor, ab 19 Uhr, unterhält "Hülft nix". Ganz im Zeichen der Festgottesdienste in den Kirchen steht der Sonntagvormittag. Im Anschluss öffnen die TSV-Fußballer den Losstand, dessen Erlös in die Jugendarbeit fließt. Den restlichen Vormittag gestaltet die Blaskapell'n Flossenbürg. Weiter machen um 14 Uhr "D 'Goashaxn". Das Jugendgremium hat am Montag großen Auftritt und ist Gastgeber beim FrühschoppenGefeiert wird ab 10 Uhr bis in den Abend hinein, mit den "Hulzstoußboum" oder mit "DJ FD". Ein Preisschafkopf mit 300 Euro für den Erstplatzierten beginnt am Dienstag 19 Uhr. Die Kinder dürfen das Kirwa-Geld beim Bummel durch die Fahrgeschäfte und die Stände ausgeben.