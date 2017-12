Vermischtes Flossenbürg

12.12.2017

Es ist ein Projekt, das keine Grenzen kennt. 30 Kinder aus Tschechien und Deutschland treffen sich zum gemeinsamen Adventswochenende. Beim Rodeln spielen Sprachbarrieren keine Rolle. Es ist die erste gemeinsame Aktion. Weitere sollen folgen.

Altglashütte. Drei Jahre läuft das grenzüberschreitende Projekt "Dinge, für die es sich lohnt". Und Geld von der EU gibt es auch dafür. Tanja Fichtner von der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden und Libuse Kucerová auf tschechischer Seite sind die Verantwortlichen. "Wir bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart zusammen." So lautet das Motto für die Zusammenarbeit für junge Leute.Deutsche und tschechische Kinder trafen sich schon zum Auftakt beim dreitägigen Weihnachtswochenende im Jugendgästehaus Altglashütte. Von Freitag bis Sonntag bastelten, sangen, rodelten und spielten die rund 30 Teilnehmer.Organisiert wird das Programm vom Evangelischen Jugendwerk im Dekanat Weiden und von der Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Asch. Finanzielle Unterstützung kommt von der Europäischen Union aus dem Förderprogramm "ZIEL ETZ 2014-2020". Die auf deutscher Seite verantwortliche Fichtner studierte slawische Sprachen und arbeitete in Weißrussland, sowie in Kasachstan. Inzwischen lebt die 36-Jährige mit ihrem Ehemann und den zwei kleinen Töchtern wieder in der Oberpfalz. Zusammen mit der tschechischen Projektkollegin brachte sie die Basis des künftigen Wirkens auf den Punkt: "Wir wohnen im gemeinsamen Haus Europa und im Haus von Jesus Christus, der Kirche."Gute Wünsche für Fichtner und Kucerová kamen am Sonntagnachmittag von vielen Seiten. Regionalbischof Hans-Martin Weiss und der Weidener Dekan Wenrich Slenczka maßen dem grenzüberschreitenden Miteinander einen hohen Stellenwert bei. Beide sind von einem guten Verlauf der Projektarbeit überzeugt. Bei der Feierstunde waren unter anderem Uli Taube vom Nürnberger Amt für evangelische Jugendarbeit, Jan Satke von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und der Vorsitzende der Weidener Dekanatsjugend Timmy Joe Schlesinger. Moderiert wurde die festliche Zusammenkunft von Thomas Vitzthum, dem Dekanatsjugendreferenten und seiner Kollegin Doris Kick.Auf der Liste möglicher Aktionen stehen gemeinsame Kindergartentage, wie der "Grenzgang im Niemandsland", die Auseinandersetzung mit den Folgen der Vertreibung, Medienwochen, Antworten auf Radikalisierungen oder auch die Bonhoeffer-Nacht in der Flossenbürger KZ-Gedenkstätte. An Fichtner und Kucerová richtete sich von allen Sprechern ein herzliches "Hallo" beziehungsweise "Ahoj", verbunden mit dem Wunsch nach guter Zusammenarbeit.