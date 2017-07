Vermischtes Flossenbürg

09.07.2017

Die gastgebende TSV-Sparte Ski lässt zum 17. Mal den Burglauf zum Erlebnis werden. Davon überzeugten sich im Rahmen der Wettkampfserie des Oberpfälzer Volkslauf-Cups (OVL) 239 Sportler aus der gesamten Oberpfalz.

Kinder strahlen

Perfektes Helferteam

Ein wenig "Schwund" gab es bei der Veranstaltung am Freitag schon. Nicht alle kamen ins Ziel oder waren trotz Anmeldung nicht angereist. Die Gastgeber nahmen mit der Streckenführung durch den angrenzenden Wald in Richtung Gaismühle zwar Rücksicht auf die brütende Hitze, die Messlatte lag dennoch hoch. Die Herren mussten die Runde vier Mal durchlaufen. Insgesamt kamen so 7,4 Kilometer zusammen. Die Bambini begnügten sich mit einer 500 Meter langen Stadionrunde.Leicht wurde es den Läufern nicht gemacht. Die Gastgeber um Spartenleiter Peter Schwanitz hatten ein anspruchsvolles, aber dennoch faire Streckenprofil ausgewählt. Beeindruckt war das Team um Schwanitz vom Interesse der Sportler an diesem Wettkampf. Die Teilnehmer mussten nicht lange warten, die Rennen wurden zügig gestartet, schnell ausgewertet. Auch die Siegerehrungen standen bereits kurz nach den Zieleinläufen an.Darüber freuten sich insbesondere die Bambini und die etwas größeren Kinder. Für sie hatte sich Eric Frenzel Zeit genommen. Der erfolgreiche Nordische Kombinierer kam direkt vom Training in Hinterzarten und musste schon am nächsten Tag weiter. Beim Überreichen der Medaillen und Urkunden sorgte der Ausnahmesportler für strahlende Augen bei den jungen Leuten.Spartenleiter Schwanitz konnte auf seine Helferschar bauen. Mit der Erfahrung von Jahrzehnten kümmerten sich die Wintersportler perfekt um Organisation, Abwicklung und Auswertung. Nicht zu vergessen auf die Verpflegung oder das Glücksrad, an dem sich die Sportler nach dem schweißtreibenden Einsatz versuchen durften.Geschwitzt haben am Abend auch die Helfer vor Ort und die Jugendfeuerwehr. Sie kümmerten sich um den Rettungsdienst und den Ordnungsdienst am Parkplatz.