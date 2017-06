Helfer schwitzen am Beckenrand

Vermischtes Flossenbürg

16.06.2017

Altglashütte. Fünf angehende Notfallsanitäter und ein Ersthelfer mussten am Donnerstag gehörig schwitzen. Und das freiwillig an einem Ort, an dem Abkühlung angesagt ist. Sie opferten den dienstfreien Tag, um miteinander im Freibad Altglashütte in der Praxis zu lernen. Ausbildungsleiter Richard Wagner vom BRK-Kreisverband Tirschenreuth, er verzichtete ebenfalls auf Freizeit, hatte eine Reihe anspruchsvoller Aufgaben vorbereitet.

Das reichte vom Bergen unter erschwerten Bedingungen bis hin zur Wiederbelebung mit dem Profi-Defibrillator: "Die Messlatte für die drei Jahre dauernde Ausbildung liegt hoch. Respekt, dass sich die jungen Leute über den Dienstplan hinaus engagieren." Abkühlung gab es für sie dann doch noch. Ein Übungs-Verletzter musste aus dem 26 Grad warmen Wasser geborgen werden. Schwimmmeister Siegfried Walter sparte nicht mit Lob: "Es ist auch für unsere Gäste eine spannende Sache, den angehenden Profis bei der Arbeit zuzusehen."