Vermischtes Flossenbürg

16.01.2018

16.01.2018

Die Feuerwehr hatte nicht nur die üblichen Aufgaben zu meistern, 2017 stand darüber hinaus ein runder Geburtstag im Kalender. In der Jahreshauptversammlung wurden Erinnerungen an das 140-jährige Jubiläum wach.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Ulrich Krapf, ließ am Samstag im Theresienheim die Tage vom 30. Juni bis zum 2. Juli Revue passieren: "Mit Zusammenhalt, Kameradschaftsgeist und viel Engagement haben wir den Veranstaltungsreigen zu dem Jubiläum gemeistert. Das war keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Kraftakt."Krapf zeigte sich stolz auf den Verein und auf die Wehr. Das Programm sei auf imponierende Weise umgesetzt worden. Der Bogen spannte sich vom Preisschafkopf über eine groß angelegte Schauübung bis hin zu den Festgottesdiensten und der musikalischen Unterhaltung: "Noch dazu durften wir den zentral gelegenen Ortsplatz in Beschlag nehmen. Auch auswärtige Gäste konnten wir an den vier Tagen beeindrucken."Viel zu tun hatte 2017 genauso die aktive Wehr mit den Kommandanten Manfred Sladky und Walter Fischer an der Spitze. Die 50 Floriansjünger unter den 291 Mitgliedern wurden zu 13 Einsätzen gerufen. Meist waren es technische Hilfeleistungen. Zu Buche schlugen allerdings auch zwei kleinere Brände. Über Beförderungen freuten sich Elia Stahl, Thomas Pentner, Thomas Egner, Johannes Helgert und Franz Wünsche.Glückwünsche galten Thomas Egner, Thomas Pentner, Franz Wünsche und Gerhard Wünsche zu Dienstjubiläen. Von den Aktivitäten in der Jugendgruppe berichtete Thomas Pentner. Die jungen Leute fühlen sich in der Gemeinschaft rundum wohl. Das zeigte sich bei der regen Beteiligung an Veranstaltungen: "Heuer wollen wir uns mit einer Werbeaktion noch besser in der Öffentlichkeit vorstellen." Die Jugendwehr übernahm am Samstag im Übrigen die Bewirtung. Günter und Christoph Regn stellten die Getränke zur Verfügung, die Einnahmen flossen in die Jugendkasse.An die historischen Wurzeln der Burgwehr erinnerte Alfons Riedl. Die Hintergründe reichen in das Jahr 1618 an den Benn des Dreißigjährigen Krieges und damit 400 Jahre zurück. Gefeiert wird der denkwürdige Jahrestag am 29. Juli mit einem Fest in den Gemäuern der Burgruine. Das Interesse an der Burgwehr nahm in jüngster Vergangenheit deutlich zu: "Wir konnten fünf neue Mitglieder gewinnen. Drei weitere wollen noch dazukommen."Von den Kassengeschäften berichtete Peter Müller. Eine Überraschung hatte Bürgermeister Thomas Meiler parat: Mit einem vor 15 Jahren entstandenen Foto überraschte das Gemeindeoberhaupt Hans Hör. Der ehemalige Kommandant beendete Ende 2017 den aktiven Dienst. Die Aufnahme zeigt ihn beim 125-jährigen Gründungsjubiläum als Zeremonienmeister bei den Festdamen.