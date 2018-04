Vermischtes Flossenbürg

Dietrich Bonhoeffer ist wohl nicht einmal 24 Stunden im KZ Flossenbürg inhaftiert. Der Theologe wird dort gehängt. Es ist das Ende einer zweijährigen Haft in mehreren Gefängnissen, die am 5. April 1943 begann. Der Tag seiner Verhaftung jährt sich nun zum 75. Mal.

Themenrundgang Einen öffentlichen Rundgang zum Theologen Dietrich Bonhoeffer durch die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg findet am Sonntag, 8. April, um 10.30 Uhr statt. Bernd Henn, Referent der Gedenkstätte leitet den Rundgang. Treffpunkt ist vor der ehemaligen Lagerwäscherei. Die Veranstaltung ist kostenlos. Vor dem Rundgang laden die Evangelische Jugend in Weiden und das Dekanat Weiden um 10 Uhr zu einer Gedenkandacht in den ehemaligen Arrestbau ein. (esa)