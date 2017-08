Vermischtes Flossenbürg

Flossenbürg/Thanhausen. "So etwas wollen wir auch", waren sich die jungen Kicker einig. Gemeint war ein Empfang im Rathaus anlässlich der errungenen Meisterschaft. Den gab es vor Kurzem mit Glückwünschen und Ansprachen. Sie galten der D-Jugend, die künftig in der Kreisklasse spielt. Die Fußballer im Alter von zehn bis zwölf Jahren waren mächtig stolz auf ihre Leistungen der zurückliegenden Monate. Alleine hätten es die jungen Talente des TSV Flossenbürg nicht schaffen können. Zusammen mit dem VfB Thanhausen klappte es. Beide Vereine arbeiten in einer Spielgemeinschaft zusammen und erreichten so den Sprung von der Kreisgruppe in die Kreisklasse. Christian Gruber, Matthias Bergmann, Günther Faltermeier, Max Kraus und Gerald Helm bringen die rund 15 Spielerinnen und Spieler unter einen Hut. TSV-Vorsitzender Rudolf Hauke und Bürgermeister Thomas Meiler würdigten das Engagement der Trainer und Betreuer. "Das Miteinander bringt beiden Vereinen und vor allem den jungen Leuten Vorteile. Vieles lässt sich leichter erledigen." Ein Beispiel dafür ist das Zeltlager. Hoch liegt die Messlatte beim altersbedingten Wechsel der Sportler in der Mannschaft. Bei zwei Vereinen fällt das leichter und mit dem SV Floß kommt jetzt noch ein dritter hinzu. Aber das spielte aktuell noch keine Rolle. Die Mitglieder der Spielgemeinschaft freuten sich über den Eintrag im Gästebuch der Gemeinde und über eine laute und wohlverdiente Jubel-Rundfahrt durch Flossenbürg. Bild: nm