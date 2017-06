Vermischtes Flossenbürg

20.06.2017

Kuchen gehören in der katholischen Pfarrei seit Jahrzehnten zum Feiertag Fronleichnam. Der Frauenbund rückte am Nachmittag das leibliche Wohl in den Blickpunkt. Im Domcafé fiel die Auswahl unter den leckeren Kalorienbomben - von Kücheln über Erdbeerkuchen bis hin zu Torten - schwer. Spannend geht es bei der Gemeinschaft im Juli weiter. Geplant ist eine außergewöhnliche und vergnügliche Aktion für die ganze Familie. Es geht nach Waldsassen zu einer Bootswanderung auf der Wondreb. Bild: nm