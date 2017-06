Vermischtes Flossenbürg

20.06.2017

Richard Schedl gab den Stab vor wenigen Tagen offiziell weiter: Es fanden sich drei ehrenamtliche Kräfte, die künftig Führungen durch die altehrwürdigen Gemäuer der Burg abwickeln.

Dem Burgfan lag es seit einiger Zeit am Herzen, Nachfolger zu finden. Über Jahrzehnte hinweg stieg Schedl selbst den Schlossberg hinauf, um Besuchern die Geschichte der ehemaligen Hohenstaufenfeste vorzustellen. In der Kindheit war die Burg für ihn Spielplatz, seit den 80er Jahren kümmerte er sich um Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten.Vor wenigen Tagen griff er tief in die Kiste mit den Erfahrungsschätzen. Bettina Gillitzer-Sailer, Doris Zahn und Marlies Meiler freuten sich beim Rundgang hoch über den Dächern von Flossenbürg über zahlreiche Tipps. Die Frauen übernehmen auf ehrenamtlicher Basis die Exkursionen durch das Wahrzeichen des Ortes und des Naturparks "Nördlicher Oberpfälzer Wald". Als Verstärkung kommt bei Engpässen Klaus Richter von der Gemeindeverwaltung hinzu.Bei ihm sind unter Telefon 09603/92060 oder per Mail, gemeinde@flossenbuerg.de, Terminvereinbarungen möglich. Kosten fallen nicht an: "Wir wollen die Burg und den Schlossberg als spannendes Ausflugsziel vorstellen. Und das bekommen unsere Gäste kostenlos."Wer mag, kann einen Abstecher ins Burg- und Steinhauermuseum anhängen. Die beiden kleinen, aber feinen Ausstellungen in der Ortsmitte, gegenüber der evangelischen Kirche, sind ansonsten ab dem 25. Juni wieder regelmäßig jeden Sonn- und Feiertag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Um die Betreuung kümmern sich Birgit Schell sowie Alexander und Konstantin Sailer. Die drei waren beim Spaziergang hinauf zur Burg ebenfalls mit dabei.