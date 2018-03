Mit "Crossing Railroad" in die Vergangenheit

Vermischtes Flossenbürg

19.03.2018

Eine Reise in die Vergangenheit traten die Gäste am Samstag in "Murphys Pilsstube" an. "Crossing Railroad" lud zum Spaziergang durch die 1970er- und 1980er-Jahre ein. Mit Schlager und Schnulzen hatte die Band aus dem Nachbarort Floß nichts am Hut. Bei den fünf virtuosen Künstlern drehte sich alles um Rock 'n' Roll. Eine andere Musikrichtung gibt es für sie nicht. Sie ignorieren sie einfach und bringen mit Gitarren und Schlagzeug das zu Gehör, was auch die Gäste in dem Flossenbürger Pub hören wollten. Trance, Chris, Klaus, Urmel und Rosi spannten den Bogen von ACDC über CCR und ihr "Bad Moon Rising" bis hin zu Queen oder Deep Purple. Was bei dem Auftritt angenehm auffiel: "Crossing Railroad" verzichtete, den Hits einen eigenen Stil zu verpassen. Die Band spielte so, wie die Musik vergangener Jahrzehnte im Gedächtnis ist. "Da wirst du wieder jung", kommentierte ein begeisterter Zuhörer. Mit einer anderen Stilrichtung und mit der "Factoria Session Band" geht es am Samstag, 24. April, um 20.30 Uhr in "Murphys Pilsstube" weiter. Bild: nm