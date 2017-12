Vermischtes Flossenbürg

Auf eine Brotzeit im Wert von 1000 Euro verzichteten die Mitarbeiter von Schulte & Schmidt in Flossenbürg und in Vohenstrauß. Das Geld aus der "Abnehm-Kur" ging vor kurzem an die "Helfer vor Ort" (HvO) in der Grenzgemeinde und an die Kita in Neukirchen St. Christoph. Martin Högen, Johannes Scherm, Bernd Schnappauf und Roman Schell überreichten für die Beschäftigten des international renommierten Leichtmetallherstellers Schecks über 700 beziehungsweise 300 Euro. Sebastian Vogel und Manfred Sladky stellten den HvO-Wunsch vor, der bereits in Erfüllung ging, für den aber nach wie vor Geld benötigt wird: "Das neue Einsatzfahrzeug ermöglicht uns eine effektive Arbeit." Für die Kita in Neukirchen St. Christoph wollen Anja Thalhauser und Sandra Käs mit der Spende Anschaffungen tätigen, die schon lange auf der Wunschliste stehen.