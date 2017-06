Vermischtes Flossenbürg

22.06.2017

7

0 22.06.2017

Die Burgschützen bringen zur Jahreshauptversammlung ein Paket voller Überraschungen mit. Es beinhaltet unter anderem eine neue Schützenmeisterin. Bettina Gillitzer-Sailer tritt in die Fußstapfen von Martin Högen, der dafür ein neues Amt annimmt.

2000 Arbeitsstunden

Ehre für Willi Jakob

Wechsel an der Vereinsspitze Trotz gravierender Veränderungen gab es bei den Neuwahlen keine Sorgenfalten. Als Schützenmeisterin steht für die kommenden beiden Jahre Bettina Gillitzer-Sailer an der Spitze des Vereins.



Vorgänger Martin Högen sagte nach drei Jahrzehnten erfolgreichen Engagements zu, sie tatkräftig zu unterstützen. Er übernahm das Amt des stellvertretenden Schützenmeisters und ist neu an der Spitze der Böllerschützengruppe.



Im Kreis der Verantwortlichen finden sich: Karlheinz Grundler, Nicole Geisler, Anton Vogl, Maximilian Sailer, Evi Vogl, Günther Vollath, Marco Vogl, Anna Grundler, Heinrich Schreiber und Monika Schreiber. Zwei Männern galten Glückwünsche zu besonderen Jubiläen. Josef Pohl unterschrieb vor einem halben Jahrhundert bei den Burgschützen die Aufnahmeerklärung. Sechs Jahrzehnte konnte Gerd Löw vorweisen.



Martin Högen und Bettina Gillitzer-Sailer gratulierten. (nm)

"Ich habe es vor sechs, vor vier und vor zwei Jahren angekündigt", erinnerte Högen bei dem Treffen in "Murphys Pilsstube" an die wiederholten Versuche, die Leitung des Vereins in jüngere Hände zu legen. "Heute ist es tatsächlich so weit. Inzwischen sind drei Jahrzehnte im Amt als Schützenmeister vergangen, und das ist genug."Geprägt war die lange Zeit von gewaltigen Herausforderungen. Das reichte vom 100-jährigen Gründungsjubiläum bis hin zum Neubau des Schützenheims im Rathaus. "Gemeinsam haben wir das geschafft. Die Helfer steuerten 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden bei, und wir haben für das Projekt tief in die Kasse gegriffen." Sorgen um die Zukunft muss sich Högen nicht machen. Schon im Vorfeld der Jahreshauptversammlung sagte Gillitzer-Sailer zu, das Amt zu übernehmen. Ganz draußen ist Högen nicht. Zumindest für die kommenden beiden Jahre unterstützt er die neue Chefin als zweiter Schützenmeister.Quasi bei Null fing vor einem Jahrzehnt Toni Vogl als Jugendleiter an. "Wir standen mit dem Rücken zur Wand. Es gelang schließlich junge Leute für den Schießsport zu begeistern und mit ihnen eine hochkarätige Truppe aufzubauen." Ab 2012 ließ sich die Ernte einfahren. Lob galt Konstantin Sailer. Das Talent räumte fast alles ab, was an Wettbewerben anstand. Mit Konstantin Sailer, Maximilian Sailer, Marco Vogl und Anna Grundler - sie musste verletzungsbedingt lange zusehen - waren es auch die jungen Leute, die ohne Punktverlust den Aufstieg von der Gauoberliga in die Bezirksliga schafften. Aus dem Seniorenbereich steuerte Karlheinz Grundler Erfolge bei. "Und das mit einem Oldtimer-Gewehr", schmunzelte Vogl. Auch er legte das Amt des Jugendleiters in jüngere Hände. Maximilian Sailer übernahm.Damit hat Vogl, er bleibt allerdings Sportleiter, Luft für eine andere Aufgabe. Seit Sonntagabend steht er an der Spitze der Böllerschützengruppe, die Willi Jakob seit 1988, und damit von Beginn an kommandierte. Für ihn gab es ein T-Shirt mit dem aufgedruckten Ehrentitel "Böller-Willi". Nicht verstecken musste sich mit ihrer Bilanz Damenleiterin Evi Vogl. 20 Frauen sind in dem Team zu finden. "So viele waren es noch nie."Positive Nachrichten hatte Karlheinz Grundler. Die Kassengeschäfte schlossen mit einem deutlichen Plus ab, trotz einer stattlichen Investition für ein neues Jugendgewehr. Ehrenschützenmeister Josef Pohl würdigte das Engagement der scheidenden Verantwortlichen: "Private Interessen mussten häufig hintenan stehen."Bürgermeister Thomas Meiler plädierte: "Ich bin sicher, dass Bettina Gillitzer-Sailer den Verein gut in die Zukunft führt. Unterstützt sie bei ihrer Arbeit."