Vermischtes Flossenbürg

26.07.2017

Nach einem Besuch der Gedenkstätte verbrachte eine Gruppe der WBV Kelheim einen interessanten Nachmittag in den umliegenden Wäldern der Bayerischen Staatsforsten. Das Augenmerk galt den in den Staatswäldern beigemischten Douglasien. Bereits vor über 100 Jahren wurde begonnen, die Douglasie einzubringen, so dass heute eine natürliche Verjüngung möglich ist.

Neben den standörtlichen Ansprüchen der Douglasie erfuhren die Kelheimer viel über Massenleistung, ihr Wuchsverhalten im Vergleich zu anderen Baumarten sowie die Eigenschaften und Verwertung des Holzes. In den von Sturmwurf geprägten Flächen bewiesen noch stehende Altdouglasien eindrucksvoll ihre Stabilität. Revierleiter Christoph Arbeiter wies auch auf die ökologische Bedeutung der Douglasie hin. Die Beimischung dieser Baumart stellt eine sinnvolle Alternative zur Fichte dar, da damit das Ökosystem Wald eine weitere Stütze erhält. Die "Nagelprobe" rief viel Gelächter hervor, da sich der Nagel ins harte Douglasienholz doch deutlich schlechter einschlagen ließ, als in einen vergleichbarer Fichtenbalken.Ein Besuch der Schellenburg, bei dem es sich unter anderem um die Waldbewirtschaftung unter naturschutzfachlichen Aspekten drehte, rundete den Nachmittag ab.