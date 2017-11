Segen für die zwei Autos der Bergwacht

Vermischtes Flossenbürg

28.11.2017

28.11.2017

Am Sonntag war es endlich so weit: Nach längerer Wartezeit konnten die neuen Fahrzeuge der Bergwacht Weiden gesegnet werden. Nach dem Gottesdienst in der Pankratiuskirche versammelten sich Bergwacht, Helfer vor Ort (HvO), Gäste sowie die Pfarrer Georg Gierl und Herbert Sörgel vor dem Rathaus, wo die beiden Autos mit Blumen geschmückt bereitstanden. Zusammen segneten die beiden Geistlichen die Autos. "Es kommt drauf an, was mit dem Fahrzeug gemacht wird", betonte Gierl. Sörgel erzählte kurz von einem vergangenem Einsatz der HvO Flossenbürg, der deutlich machte, dass ein neues Fahrzeug bitter nötig war. Nach der Segnung verlagerte sich der weitere Teil der Feier aufgrund des Wetters in den Eingangsbereich des Rathauses. Dort begrüßte Sebastian Vogel, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Weiden, die Gäste. Dazu zählten der stellvertretende Landrat Albert Nickl, Edeltraud Sperber und Herbert Putzer als Vertreter der Geschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes Weiden und Neustadt, Bürgermeister Thomas Meiler, Vertreter des HvO Floß und der Bereitschaft Neustadt sowie einige Gemeinderäte. "Wir brauchen Menschen, die helfen, deswegen sind wir stolz auf euch", lobte Nickl die Ehrenamtlichen. Bettina Mildner bezauberte die Gäste abschließend mit Liedern wie "The Rose", "Imagine" und "You Raise Me Up". Bild: jub