Vermischtes Flossenbürg

31.08.2017

Den Ortsteil Rumpelbach ins Gedächtnis holen oder wieder entdecken, darum ging es Gästen aus nah und fern. Einige Hundert Besucher sahen sich in dem mitten im Wald gelegenen Weiler um. Unter der Überschrift "Sommer Freude" ging es Markus Säckl und seiner Helferschar um den Genuss für Leib und Seele. Das reichte von exotischen Stoffdrucken über die Bücherkiste bis hin zum leiblichen Wohl, inklusive Kaffee und Kuchen. Zudem schweiften die Gedanken zurück in eine Zeit, in der der Rumpelbach Ziel für Wanderungen oder Veranstaltungsort für Feste war. Viele der Einheimischen und Auswärtigen nutzten den Tag darüber hinaus für einen Spaziergang von der Freizeitanlage Gaisweiher hin zu dem Ortsteil. Nächster Thementag ist "Herbstzeit Törggelen" der 24. September. Bild: nm