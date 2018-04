Sportanglerbund bringt Fisch auf den Tisch

Vermischtes Flossenbürg

02.04.2018

Der Sportanglerbund Altenhammer ersparte am Karfreitag vielen Flossenbürgern den Küchendienst. Die Helferschar kümmerte sich am gemeindlichen Bauhof in der Rumpelbachstraße um die schmackhafte Fastenspeise. Neben geräucherten oder gegrillten Forellen und Makrelen packten sie Wels und Zander in Bierteig in die Töpfe und Schüsseln. "Ein prima Service", das Lob hatten sich die Petrijünger redlich verdient. Zufrieden waren Vorsitzender Günter Kick und Stellvertreter Reinhold Kreuzer genauso mit dem Edelstahl-Räucherofen. Der lieferte ausgezeichnete Ergebnisse. Ganz von alleine funktionierte das Räuchern nicht. Ein bisschen Erfahrung und viel Arbeit gehörten dazu. Bild: nm