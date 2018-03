Vermischtes Flossenbürg

Auf "Moral ist, wenn man's trotzdem macht" folgt "Die ausgebuffte Rentner-WG". Der Theresienstadl Flossenbürg legt nach. Das letztjährige Theaterstück war ein Riesenerfolg. 600 Besucher sahen es. Jetzt ist die Führungscrew neugierig, wie das neue ankommt.

Im Schwanitzhof in St. Ötzen blickt Theresienstadl-Vorsitzender Tobias Säckl in der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nach kurzer Erholungspause im Sommer hatten im vergangenen Herbst schon wieder die Vorbereitungen für das Jugend- und Kindertheater des Theresienstadls begonnen. 25 Buben und Mädchen standen am zweiten Advent auf der Bühne im Theresienheim und unterhielten Eltern, Großeltern, Verwandte sowie Bekannte einen ganzen Nachmittag lang. Über 100 Gäste ließen sich das Stück, "Hilfe die Herdmanns kommen" nicht entgehen, erinnerte Säckl.Zudem kümmerte sich der Theresienstadl um den Nikolausdienst im Ort, unterstützte die Pfarrgemeinde beim Pfarrfest und beim Fastenessen. Gespendet hat der Verein auch: 1000 Euro gingen an die Helfer vor Ort für ein neues Auto.Am 6., 7.,13., 14. und 15 April hebt sich im Theresienheim erneut der Vorhang. "Die ausgebuffte Rentner-WG" heißt das neue Stück, für das die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Karten gibt es unter der Telefonnummer 09603/8509. Der Katholische Frauenbund bewirtet die Gäste der Theaterabende.Auch wenn die Kasse dieses Jahr ein kleines Defizit aufwies, was an der Spende für die Helfer vor Ort lag, bescheinigten die Prüfer Stefan Erndt eine tadellose Kassenführung. Die Wahlen des Vorstands waren unproblematisch und einstimmig. Vorsitztender bleibt Säckl, Stellvertreterin Carmen Memminger, Kassier Erndt, Schriftführer Michael Pfab, Beisitzer Manfred Sladky, Silke Säckl, Alexander Guro, Michael Waldmann, Alexandra Pfab sowie Niklas Schell. Kassenrevisoren sind Barbara Birkner und Wolfgang Krug. Säckl dankte Pfarrer Georg Gierl für die Unterstützung, die er und die gesamte Kirchenverwaltung der Theatertruppe entgegenbringe, insbesondere für die uneingeschränkte Nutzung des Theresienheims."Das ist nicht selbstverständlich, kostenlos die Räumlichkeiten für unsere Aufführungen nutzen zu dürfen. Da erkennen wir die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird." Pfarrer Gierl lobte seinerseits die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Es sei ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung der Kinder, wenn sie lernten, frei auf einer Bühne vor vielen Menschen zu sprechen und etwas darzubieten. Gierl sprach die familienfreundlichen Eintrittspreise von fünf Euro für die Vorstellungen des Theresienstadls an und zog den Vergleich zum Kino, wo eine Karte mittlerweile mehr als doppelt so teuer sei. "Da kann man als ganze Familie noch hingehen und einen schönen Abend verbringen."