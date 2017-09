Vermischtes Flossenbürg

25.09.2017

Rudi Gruber sagt Servus. Der Mitarbeiter der Vohenstraußer Stadtverwaltung ist beim jüngsten Treffen der "Tourismusgemeinschaft Naturparkland Oberpfälzer Wald" offiziell verabschiedet worden. Im Flossenbürger Rathaus geht es um die Zukunft der Teamarbeit bei den beteiligten Kommunen.

Der Abschied fiel durchaus schwer. Seit vielen Jahren kümmerte sich Gruber erfolgreich um die Belange der "Touristikgemeinschaft Naturparkland Oberpfälzer Wald". Bekannt geworden ist der Zusammenschluss auch unter dem Namen "Elf Freunde". Ende des Jahres geht Gruber in den Ruhestand. Seine Kollegen lassen ihn ungern ziehen. Sie wissen sein Engagement und sein Fachwissen zu schätzen.Der Tourismusexperte weiß das Feld aber gut bestellt. Claudia Rieß aus Moosbach übernimmt die Aufgabe als Ansprechpartnerin und Sprecherin, nicht zu vergessen die Geschäftsstellenleiterin Janina Landstorfer. Zusammen mit den Vertretern der im weiteren beteiligten Orte - eine Reihe von Bürgermeistern war mit nach Flossenbürg angereist - geht es um die Gründung eines Zweckverbandes. Der soll den eher losen Zusammenschluss ablösen.Hintergrund ist die Absicht, künftig auch Maßnahmen und Projekte in Angriff nehmen zu können. Das ging bislang ohne festen Organisationshintergrund nicht. Die Tourismusleute wollen die Basis schaffen und die nötigen Arbeiten vorantreiben. Das reicht von der Vorstandschaft bis hin zur finanziellen Ausstattung und den dafür erforderlichen Aufteilungsschlüssel.Wichtigstes Anliegen ist und bleibt das gemeinsame Auftreten. Um Erfolg zu haben, müsse sich die Region als Einheit präsentieren. Kaum Sinn ergebe es, wenn jeder Ort nur für sich selbst eintrete und dem Blick über den Tellerrand kein Gewicht einräume. Das sei aber bei der Tourismusgemeinschaft nicht zu befürchten, hieß es einhellig. Ansonsten hätten die "Elf Freunde" nicht über Jahrzehnte hinweg Bestand. Der Sachbearbeiter für Regionalmarketing und Tourismus am Landratsamt, Hannes Gilch, versprach, die bisherige Verbundenheit beizubehalten und dem Miteinander einen hohen Stellenwert einzuräumen.Die Solidarität lag auch dem Flossenbürger Gemeindeoberhaupt am Herzen. Als Hausherr und Gastgeber wünschte Thomas Meiler dem "Naturparkland" eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Agieren: "Alle Beteiligten profitieren davon." Einen Wechsel gab es im Übrigen nicht nur an der Spitze der Gemeinschaft. Als bisheriger Vertreter der Gemeinde Flossenbürg nahm Reinhard Eismann Abschied von den Kollegen. Seine Tätigkeit übernimmt Klaus Richter. Er war zum ersten Mal bei einem Naturparkland-Treffen dabei.