Vermischtes Flossenbürg

17.01.2018

52

0 17.01.201852

Dauerregen und Schneeschmelze lassen den Pegel des Gaisweihers ansteigen. Die neuen, erst im Sommer eingeweihten Spielgeräte sind überflutet. Die Gemeinde plant deshalb, bald einen erhöhten Damm um die Geräte zu bauen.

Der Pegel des Gaisweihers ist in den vergangenen Monaten kräftig angestiegen. Das Wasser überschwemmte die erst vor wenigen Monaten angelegte Spiellandschaft. Mittlerweile ist der Pegel wieder gesunken, doch acht Wochen liefen die Turbinen für die Stromerzeugung am Anschlag.Das berichtet der Ansprechpartner der Flosser Kraftwerksbetriebs GmbH, Johann Müller. "Wir können ja nicht mehr, als die Kraftwerke auf vollen Touren laufen zu lassen. Wenn da mehr Wasser kommt, das bringen wir nicht weg", sagt Müller.Er erinnert sich, dass es im vergangenen Jahr keine Überschwemmungen gegeben habe. Der Pegelstand des Gaisweihers und vor allem die Überflutung der neuen Spiellandschaft waren auch Thema der Gemeinderatssitzung. Jetzt soll ein erhöhter Damm Piratenschiff und Schatzinsel schützen. Obwohl der Piratenspielplatz erst vor wenigen Monaten eröffnet wurde, will Bürgermeister Thomas Meiler angesichts der Überflutung nicht von "Nachbesserung" sprechen: "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagt er."Durch die Schneeschmelze ist der Abfluss so groß. Das Wasser steht ja auch kurz unter der Wasserwachthütte." Es sei eine Ausnahmesituation. Also wird die Schutzmauer um einen halben Meter erhöht, sobald es die Witterung zulässt: "Das ist die Arbeit von einem Tag." Dass die Überschwemmung so lange angehalten habe, liege aber auch am Eigentümer der Kraftwerke. "Der sagt natürlich auch: 'Warum soll ich das Wasser abfließen lassen, da verdien' ich ja Geld damit'." Die Gemeinde habe bei der Planung eine Überflutung der Spielgeräte einberechnet, erläutert Meiler. "Das ist kein Problem, wenn die im Wasser stehen. Und die werden auch jetzt nicht genutzt."