Vermischtes Flossenbürg

25.09.2017

In den Wald schickte der Evangelische Frauenbund seine Mitglieder. Das hatte einen guten Grund: Die Gemeinschaft brauchte vor Kurzem eine möglichst breit gefächerte Schwammerl-Auswahl. Pilzberater Norbert Griesbacher nahm die Funde unter die Lupe.

Gudrun Jakob freute sich im Bonhoefferhaus über den Eifer der Frauen. Gekommen waren zu dem Treffen zudem einige männliche Sammler: "Die Flossenbürger sind gerne in der Natur und speziell in den Wäldern unterwegs. Bei dem, was in die Körbe und heute auf die Tische kam, tauchen allerdings einige Zweifel auf." An Griesbacher lag es, die auszuräumen. Das schaffte er überzeugend und mit Erfolg.Bereits 1979 übernahm der Gast auf ehrenamtlicher Ebene die Pilzberatungsstelle bei der Stadt Weiden. Wo er selbst seine Schwammerl findet, das verriet er an dem Abend nicht, mit Tipps und einem tiefen Griff in die Kiste mit den gesammelten Erfahrungen geizte er aber nicht. "Wunderschön aber leider giftig", schmunzelte Griesbacher, als er den Fliegenpilz in die Hand nahm: "Den kennt jeder, aber es gibt genügend Funde, bei denen man schon genau hinschauen muss, um eine Entscheidung treffen zu können." Leicht verwechseln lassen sich Herren- und Pantherpilz. Sie unterscheiden sich in den Folgen. Der Pantherpilz wirkt tödlich. Mit dem Knollenblätterpilz ist ebenfalls nicht zu spaßen. Eindringlich forderte Griesbacher die Frauen auf, ungenießbare Exemplare stehen zu lassen und nicht einfach wegzukicken: "Alle Pilze haben eine wichtige Funktion für den Wald." Hinweise zur Zubereitung ergänzten den lehrreichen und gleichermaßen spannenden Vortrag.Die Kochtipps reichten vom Kuhmaul über den gut schmeckenden Hexenröhrling bis hin zur Fetten Henne: "Die gehört zu meinen Lieblingspilzen." Ausgiebig genutzt wurde die Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubringen und Fragen zu stellen, nicht zuletzt zur Strahlenbelastung seit Tschernobyl."Nordbayern war deutlich weniger betroffen als der Süden. Davon einmal abgesehen reden wir hier über Minimalmengen", sagte Griesbacher. Selbstverständlich sei aber jede Strahlung mit Vorsicht zu sehen."