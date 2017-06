Freizeit Freihung

05.06.2017

2

0 05.06.2017

Seugast. "Gemeinsam an den Schießstand"; Unter diesem Motto ließen die Schützen von Gut Ziel Seugast die Tradition des Er & Sie-Schießens wieder aufleben. Schützenmeisterin Annette Rauscher hieß die Teilnehmer willkommen.

Die Paarungen wurden ausgelost. Die neuen Schießpaare stachelten sich zu Höchstleistungen an und freuten sich an den erzielten Treffern. Rauscher ließ die Berechnung nach Ringen und Teilern zusammenzählen und kam auf überraschende Ergebnisse. So konnten Schützen, die am Stand zwar ein weniger gutes Ringergebnis hatten, nach Teilern doch noch zu einem Spitzenplatz kommen. Die Ergebnisse wurden mit viel Applaus quittiert, die Sieger durften sich über Glückwünsche freuen.Manfred Siegert und Monika Graf, Berthold Graf und Inge Siegert sowie Winni Rauscher und Petra Schönberger waren die Paare, die die ersten drei Plätze belegten.