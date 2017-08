Freizeit Freihung

14.08.2017

Tanzfleck. Der Zusammenhalt von Jung und Alt im 210-Seelen-Dorf war beim dreitägigen Feier-Marathon spürbar. Die Kirwagemeinschaft freute sich über Gäste aus der Großgemeinde Freihung und darüber hinaus.

Der Sonntag begann mit einem Weißwurst-Frühschoppen. Ihre Schlachtrufe und Gesänge waren schon zu hören, als die Kirwapaare auf dem mit Sonnenblumen verzierten Anhänger ihre Runde durch Tanzfleck und Rothaar drehten.Begleitet von den vier "Hoglbuachan" marschierten sie aufs Podium am von rund 250 Zuschauern umringten Festplatz. "Wer wird's denn werd'n?" lautete die Frage. Am Ende der sieben Tänze, darunter erstmals "Zwiebelsuppn" und "Boarischer 9-Sitzer", blieb der wechselnde Blumenstrauß des Oberkirwapaars bei Tobias Schmidt und Laura Maier hängen. Inzwischen passte auch das Wetter. Viele Gäste genossen außerhalb des Festzelts Sonnenstrahlen. Die Mütter hatten sich beim Backen mächtig ins Zeug gelegt und auch die Kaffee- und Kuchentheke betreut. Unverzichtbar ist für die Kirwagemeinschaft der Verkauf von 999 Losen für je 50 Cent. Dank der Sponsoren waren freier Eintritt am Samstag sowie moderate Preise möglich.Erste Amtshandlung des Oberkirwapaars war die Verlosung des Baums und weiterer Sachpreise. Linda Krapf gewann die Riesenfichte, die somit im Ort blieb. Der Freihunger Kirwabursch Michael Kummer darf die neuen Hoheiten einen Tag in seinen Dienst stellen.Für die Überraschung sorgten am Abend die "Happy free Liners" mit Tanzeinlagen auf der Bühne. "Super-Kirwa mit sonnigem Abschluss, friedlicher Verlauf", resümierten die Vorsitzenden, Christian Rauscher und Johannes Amann.