28.11.2017

Das nennt man Zusammenhalt: Im 400-Seelen-Dorf Thansüß sorgen die Tell-Kirwajugend und die Feuerwehr für einen furiosen Auftakt zum letzten Kirchweihfest im Jahreskreis. Über dem Ort leuchtet nun bei Dunkelheit der 30 Meter hohe Baum mit einer Lichterkette an der Spitze.

Bis der Morgen graut

2000 Lose gehen weg

Thansüß. Die ganz Harten fuhren bei miesem Wetter am Samstag früh in den Wald, um die von Eckhard Neumann aus Schickenhof gestiftete Fichte einzuholen. Die Moila flochten derweil die Kränze. Dann stellten 35 Mann unter dem Kommando von Philipp Grünbauer mit Muskelkraft und Schwalben binnen 90 Minuten das Prachtexemplar auf, verkeilten es sicher und errichteten drum herum das Tanzpodium. Wegen der Rutschgefahr half sicherheitshalber der junge Michlhansl mit seinem Teleskoplader nach.Kurze Krachlederne bei den Boum und Dirndln bei den Moilan dominierten am Abend im vollen Schützenheim-Saal. Mit seinen urigen Krachern, kultigen Partyhits, harten Rock-Tracks zum Abgehen und aktuellen Chart-Hits erwies sich das Haidmühlner Wurschtwasser Orchestra als Super-Stimmungsmacher. Das Publikum, darunter auch Kirwaleit aus Weißenbrunn, Freihung und Seugast, tanzte begeistert mit. Hochbetrieb herrschte ebenso im über dem Podium im Freien errichteten Pils- und Glühwein-Pavillon. In der Nähe standen Feueröfen zum Aufwärmen bereit.Bis Sonntag früh um 6 Uhr dauerte für das junge Volk die Feier. Gegen 9 Uhr läuteten schon wieder die Glocken der beiden Gotteshäuser. Der Kirchbesuch war für die Kirwaleit Ehrensache. In der evangelischen Katharinenkirche intonierte der Posaunenchor die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Anhand des Goldrings, der das Familienwappen des Reformators Martin Luther ziert, wies Pfarrer Matthias Weih darauf hin, dass das Leben eines jeden Menschen eingebettet sei in den Lichtglanz des Göttlichen. Dies gelte auch für das Fest der Kirchweih.In der Filialkirche St. Katharina betonte Pfarrer Bernhard Huber aus Freihung: "Christus ist unser Hirte, Weg, Wahrheit und Leben, unser Dirigent. Seien wir froh, in seinem Orchester mitspielen zu dürfen." Der 2015 neugebildete, verjüngte Freihunger Kirchenchor beeindruckte, begleitet von Organist Armin Spies, unter Leitung von Christine Meier mit Neuen Geistlichen Liedern.Das Wetter passte zum Höhepunkt am Nachmittag: trocken, ein bisserl Sonne und zwei Grad. Der Gassbauern-Heiner saß auf dem Bulldog, die Burschen auf zwei Anhängern, als es zum Abholen der Moila bis nach Konradinsgrund ging. Nach der Generalprobe auf dem Kraußn-Girgl-Hof marschierten die 18 Paare zum lautstark verkündeten Motto "Jung, wild, voller Freid, dös san Thansiassa Kirwaleit" samt Hohlweglauerer-Musikanten auf das Podium.Vor den Augen von rund 200 Zuschauern absolvierten die Paare gekonnt ihr von Theresa und Julia Luber einstudiertes Programm. Trinksprüche und zwischendurch ein Schluck ermöglichten kurze Pausen. Ein Höhepunkt war der Bankerltanz der Burschen. Dafür gab es Riesenapplaus, und die Moila stimmten an: "Wer hout die bestn Kirwaboys?" Schließlich erklang der Walzer. In jedem der zwei Blumensträuße verbarg sich ein Zettel. Glück gehabt, hieß es bei Andreas Luber und Carina Krauß, die zu Vize-Ehren kamen. Somit waren Moritz Lobenhofer und Anna Krapf zum neuen Oberkirwapaar gekürt. Im Nu füllte sich das Schützenheim, wo Kaffee und Tee, Kuchen und Torten gefragt waren.Seit Schließung des letzten von ehemals drei Dorfwirtshäusern wissen die Thansüßer ihr Schützenheim (ehemaliges Schulhaus) als Treffpunkt zu schätzen. Dies zeigte sich auch am Kirwamontag - für fast alle Einheimischen ein Feiertag. Der Frühschoppen leitete den Kirwa-Ausklang ein. Jung und Alt, auch Gäste von auswärts und der evangelische Frauenkreis waren vereint. Unter der Regie von Feuerwehr-Chef Philipp Grünbauer und einem eingespielten Küchen- und Serviceteam war durchgehend für kulinarische Vielfalt gesorgt. 2000 Lose zum Preis von jeweils 50 Cent wurden abgesetzt. Den Kirwabaum gewann Marktrat Heiner Müller, den 100-Euro-Einkaufsgutschein Patrick Pushart.