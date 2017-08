Freizeit Freihung

13.08.2017

3

0 13.08.2017

Das Wetter zur achten Auflage der Kirwa seit der Verlegung auf den Weihetag der Dorfkirche erinnert an die frühere November-Feier. Dennoch verläuft der Auftakt am Freitag beim Warm-up im Barzelt vielversprechend.

Tanzfleck. Der Kraftakt begann Samstagfrüh. Mit Traktor und Anhänger ging es in den Truppenübungsplatz, um den von Forstoberrat Volker Goebel ausgesuchten Baum zu fällen und zum Schützenheim zu transportieren. Mit gebündelter Muskelkraft und Scherstangen wuchteten 30 Männer die 31 Meter lange Fichte binnen 75 Minuten in die Höhe.Die Kommandos für die Schübe kamen von Jupp Schirbl. Im Gottesdienst betonte Geistlicher Rat Bernhard Huber die Wichtigkeit der Kirche, die immer wieder einlade, "denn Jesus sagt uns das Richtige, weil er uns helfen will, und an sechan brauch ma". Die jungen Kirwaleit lasen die Fürbitten. Im Festzelt überzeugten später die "Südwind-Buam". Auch US-Amerikaner genossen die Riesenstimmung: "Very good, fine!" Bis zum frühen Morgen ließ das Wachkommando das Wahrzeichen nicht aus den Augen, um etwaige Baumschänder abzuschrecken.