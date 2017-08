Freizeit Freihung

04.08.2017

Tanzfleck. "Auf geht's - Kirwa is." Es ist wie ein Virus, der die Burschen und Moila infiziert, wenn die Kirwazeit naht. Die Vorbereitungen der Kirwagemeinschaft unter Leitung von Christian Rauscher für das Wochenende vor Mariä Himmelfahrt laufen auf Hochtouren. Im Rauscher-Stodl üben die Paare seit Wochen fleißig Tänze. Denn geht es nicht allein um die Feier, sondern vor allem um die Pflege von Tradition und Brauchtum. Los geht's am Freitag,11. August, um 21 Uhr mit dem Warm-up im Barzelt am Schützenheim.

Am Samstag geht es früh ab in den Wald, um den Kirwabaum zu fällen. Die Moila flechten und schmücken die Kränze. Zum Aufstellen des Wahrzeichens um 14 Uhr sind Helfer und Zuschauer willkommen. Ehrensache ist die Teilnahme am Gottesdienst um 18 Uhr in der Josefskirche. Danach beginnt der dritte Akt, der Festbetrieb im Zelt, wo ab 20.30 Uhr die "Südwind-Buam" loslegen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag,13. August, ist um 10 Uhr Weißwurst-Frühschoppen, 15 Uhr Baumaustanzen, 17 Uhr Verlosung des Kirwabaums.