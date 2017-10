Kultur Freihung

01.10.2017

Am zweiten Oktoberwochenende (7. bis 9.) geht die Großschönbrunner Kirwa über die Bühne. Insgesamt 21 Paare sind dabei die Hauptakteure. Fünf Schönbrunner Jugendliche tanzen heuer erstmals den Baum aus.

Mit den Hoglbouchan

Verlosung des Baums

Programm Kirwasamstag, 7. Oktober



etwa 14 Uhr: Aufstellen des Kirwabaums am Dorfplatz



19 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche



ab 20.30 Uhr: Kirwagaudi im Pfarrstodl mit der Band Grögötz Weißbir



Kirwasonntag, 8. Oktober



ab 14.30 Uhr: Baumaustanzen am Dorfplatz mit den Hoglbouchan



anschließend Kirwatanz im Stodl bei Kaffee, Kuchen, Weinbar, Kirwaburger und Grillspezialitäten



Kirwamontag, 9. Oktober



ab 13 Uhr: Kirwabärtreiben durchs Dorf



19 Uhr: Festbetrieb und Kirwaausklang mit der Band Grodaas



21.30 Uhr: Verlosung des Kirwabaums und weiterer attraktiver Sachpreise. (jud)

Großschönbrunn. Am Samstag, 7. Oktober, holen die Burschen nach einer langen Vorkirwa-Nacht in aller Früh den Baum aus dem Wald. Dieser wird anschließend von den Moidln geschmückt und ab 14 Uhr mit purer Muskelkraft und mit Hilfe von Bevölkerung und Feuerwehr am Dorfplatz aufgestellt.Am Samstagabend um 19 Uhr wird mit Pfarrer David der Gottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert. Die Paare, die schon fesch im Kirwaoutfit sind, gestalten diese Festmesse mit. Anschließend wird gemeinsam mit der Bevölkerung in den beheizten Pfarrstodl mit Anbauzelt zur weltlichen Kirwagaudi eingezogen. Dabei gibt die Band Hoglbouchan ab 20.30 Uhr mit fetziger Musik den richtigen Ton zur Feier an.Nach dem Einholen der Paare wird am Sonntag ab 14.30 Uhr zur Musik der Hoglbouchan der Baum am Dorfplatz ausgetanzt. Nachdem das Oberkirwapaar 2017 ermittelt ist, ziehen die Burschen mit ihren Moidln durchs Dorf und danach feierlich in den Pfarrstodl ein. Dort werden bei Kaffee, Kuchen und Grillspezialitäten und dem einen oder anderen Gläschen Wein wiederum die Hoglbouchan aufspielen und den ereignisreichen Tag ausklingen lassen.Am Montag wird ab etwa 13 Uhr der Kirwabär durch das Dorf getrieben. Alle, die ihm begegnen, müssen aufpassen, damit sie nicht von ihm geschwärzt werden.Um 19 Uhr eröffnen die Paare zünftig den Ausklang mit der Band Grodaas. Unterbrochen wird dieser Showdown nur durch die Verlosung des Kirwawahrzeichens und weiterer attraktiver Sachpreise gegen 21.30 Uhr. Und wer am Montag lang genug aushält, der hat sich am Dienstag das Kirwafrühstück beim neuen Oberkirwapaar redlich verdient.Auch werden heuer an allen Tagen die legendären Kirwaburger und weitere Grillspezialitäten vom Grillteam angeboten.