Kultur Freihung

06.08.2017

Sie flötet "Du sollst der Kaiser meiner Seele sein", er schmachtet "Dein ist mein ganzes Herz": Bei der vergnüglichen Operetten-Gala in der Kulturscheune Elbart feiert die gerne totgesagte Musikgattung mit den Sopranistinnen Julia Wagner und Annika Krämer, Tenor Alexander Hüttner und Pianist Peter Pollinger fröhliche Urständ.

Wie im echten Leben

Arien "nicht so schlimm"

Früher wurde ja häufig die Nase gerümpft, sobald auch nur das Wort Operette fiel. Vermeintlich seichte Musik, noch seichtere Handlungen und überhaupt: Das ist doch keine klassische Musik. Ein Irrtum, der sich glücklicherweise schon seit einiger Zeit im flotten Rückzug befindet, auch dank temperamentvoller junger Sänger wie sie jetzt im wie immer ausverkauften Kunstmagnet Elbart zu erleben sind.Für etwaige Fluchtgedanken bleibt beim Programm "OpeRette sich wer kann" wahrlich kein Platz, zumal die Liebe als das durchgängige Grundthema der kleinen Schwester der Oper heute so aktuell ist wie eh und je. Aber nicht nur das erläutert Peter Pollinger, der auch als pädagogischer Entdecker und Förderer des bestens aufgelegten Gesangsensembles gelten darf, zur Einleitung.Zum Salz in der Operetten-Suppe gehören demnach auch immer anfängliche Verwicklungen, die sich nach bis zu drei Stunden Musik in Wohlgefallen auflösen. Mit der Ursachenforschung verhält es sich dabei wie im wahren Leben: Schuld sind die Männer, sagen die Frauen. Nein, in Wirklichkeit sind es die Frauen, sagen die Männer, erläutert Pollinger unter lebhafter, und geschlechtsspezifisch wechselnder Zustimmung des Publikums.Die ersten Beweise folgen auf musikalischem Fuße und reichen von der "Csárdásfürstin" über die "Gräfin Mariza", den "Vetter aus Dingsda", den "Vogelhändler" bis zur gelungenen Reanimation von Eliza Doolittle, Professor Henry Higgins und Colonel Hugh Pickering aus der amerikanisch-englischen Operetten-Cousine "My Fair Lady".Während das Spiel von Liebe und Macht, das Annika Krämer als "Dubarry" vorführt, bis heute nichts an Brisanz verloren hat, warnt Pollinger seinen jugendlichen Tenor-Galan Alexander Hüttner vor allzu direkter Nachahmung des Hits "Gern hab'ich die Frauen geküsst". Vergleichsweise unverfänglich dagegen die Musik gewordene Maxime "Freunde, das Leben ist lebenswert" oder die kesse Parodie der vornehmen Gesellschaft im Duett "Und die Musik spielt dazu".In diesem Block versteckt sich obendrein gattungstechnisches Schmuggelgut in Form von "Kommt ein schlanker Bursch" aus dem "Freischütz" von Carl Maria von Weber. Auch Arien aus waschechten Opern seien nicht so schlimm, räumt Peter Pollinger mit einem bei Verfechtern der leichteren Muse beliebten Vorurteil in Wort und Sopran auf.Um in Elbart schließlich nach noch nicht ganz drei Stunden zum heiß erwünschten Happy End zu gelangen, geht es von "Fledermaus"-Verwicklungen über amouröse Irrungen à la Franz Lehár zum unvermeidlichen Korb aus dem von Robert Stolz vertonten Operetten-Film "Das Lied ist aus". Danach kann die durchweg perfekt kokett-schmachtende Julia Wagner endlich Alexander Hüttner zum Kaiser ihrer Seele krönen. Zu trauter Dreisamkeit erweitert, endet die mitreißende Auferstehung des verschmähten Genres mit dem "Lustige Witwe"-Evergreen "Lippen schweigen" - zum Glück nur nach dem donnernden, zweistöckigen Beifallssturm.